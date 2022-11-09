Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на объектах в Украине следов «грязной бомбы»
2022-11-09 15:12
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в Шарм-эш-Шейхе перед участниками климатического саммита СОР27 и заявил, что агентство мгновенно отреагировало на сигнал о подготовке «грязной бомбы», но на проверенных объектах ничего не обнаружили.
«Мы немедленно, в течение нескольких дней организовали команду инспекторов для трех объектов. … Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению», — заявил шеф МАГАТЭ.
Напомним, что речь о подготовке «грязной бомбы» зашла в конце октября. Президент России Путин уже 27 октября официально заявил о местах, где собирают ее компоненты.
Что по меркам МАГАТЭ называется «немедленно», если прошло более двух недель с момента заявления российских военных, до момента инспекции объектов, неизвестно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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