Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на объектах в Украине следов «грязной бомбы»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в Шарм-эш-Шейхе перед участниками климатического саммита СОР27 и заявил, что агентство мгновенно отреагировало на сигнал о подготовке «грязной бомбы», но на проверенных объектах ничего не обнаружили.

«Мы немедленно, в течение нескольких дней организовали команду инспекторов для трех объектов. … Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению», — заявил шеф МАГАТЭ.

Напомним, что речь о подготовке «грязной бомбы» зашла в конце октября. Президент России Путин уже 27 октября официально заявил о местах, где собирают ее компоненты.

Что по меркам МАГАТЭ называется «немедленно», если прошло более двух недель с момента заявления российских военных, до момента инспекции объектов, неизвестно.