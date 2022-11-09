Блогер Некоглай задержан в Москве после ролика о военном РФ и гранатах ВСУ

Российский блогер Некоглай был задержан в Москве после того, как опубликовал пародийный видеоролик, в котором показал действия солдата ВС РФ, спасшегося от украинских гранат.

9 ноября популярный у молодёжи блогер Некоглай был задержан российскими правоохранителями в Москве. Днём ранее Некоглай опубликовал видеозапись в соцсетях, на которой молодой человек пародирует действия российского солдата, спасшегося благодаря тому, что смог отбросить из окопа гранаты армии Украины.

Днём ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подала жалобу на Некоглая, призвав МВД установить законность опубликованного блогером видео.