Комментаторы газеты The Wall Street Journal раскритиковали Владимира Зеленского, отметив его несостоятельность как президента без американских финансов.

9 ноября читатели американского новостного журнала The Wall Street Journal опубликовали серию комментариев на данном портале, где раскритиковали Владимира Зеленского, требующего новой финансовой помощи для Киева со стороны США. Пользователи сайта WSJ отметили, что Украина лишилась бы собственной армии и оружия, если бы не получала средства от Вашингтона.

Также юзеры Wall Street Journal отметили, что Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы требовать что-либо у Соединённых Штатов, поскольку украинская энергетическая инфраструктура существенно повреждена, что грозит тяжёлыми проблемами народу Украины зимой.