Вовк призвала Галкина идти воевать на стороне Украины

Известная ведущая СССР и РФ Ангелина Вовк высказалась по поводу поведения Максима Галкина в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", призвав юмориста доказать свою позицию против спецоперации.

Ангелина Вовк считает, что такому противнику спецоперации, как Максим Галкин, следует отправиться воевать на стороне Украины. Своим мнением по поводу известная ведущая поделилась в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи"

Вовк обратила внимание на трусость и лицемерие артиста, покинувшего РФ.

Галкин продолжает зарабатывать деньги на концертах по миру, а о намерении воевать отмалчивается.