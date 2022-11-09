Добровинский высказался о цветочном скандале с Киркоровым
2022-11-09 15:27
Звездный адвокат Александр Добровинский высказался о последней выходке Филиппа Киркорова, когда тот ударил зрителя в зале букетом.
Накануне исполнитель Филипп Киркоров "заехал" зрителю, который пришел на концерт исполнителя, букетом роз.
Адвокат Александр Добровинский поделился своим мнением по поводу в интервью " Teleprogramma.pro".
Юрист отметил, что люди очень часто воспринимают информацию, увиденное неправильно, ведь певец ударил не фаната, а сотрудника своей команды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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