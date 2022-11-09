Newsweek: группа БРИКС победила США, объединив развивающиеся страны
2022-11-09 15:27
Издание Newsweek утверждает, что множество развивающихся государств желают объединиться под началом БРИКС, чтобы не стать заложниками экспансивной деятельности США.
В среду колумнист Том О'Коннор написал статью для американской газеты Newsweek, где сообщил, что БРИКС притягивает всё больше сильных и развивающихся государств, пока Соединённые Штаты безуспешно пытаются восстановить контроль над миром. По мнению О'Коннора, между членами БРИКС есть много споров геополитического характера, однако все они готовы экономически сотрудничать.
К текущему моменту регулярными членами организации БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР. Накануне заявку на вступление в БРИКС подал Алжир.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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