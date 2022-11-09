Правительство Германии демонстрирует двойные стандарты в подходе к инвесторам, запретив КНР два инветпроекта

Кабмин ФРГ запретил китайским компаниям инвестировать в немецкие компании в двух случаях, заявил сегодня министр экономики Роберт Хабек.

С одной стороны, речь идет о продаже китайскому инвестору завода по производству микросхем от дортмундской компании Elmos. Другой случай является коммерческой тайной компании, поэтому подробности не раскрываются.

Газета Handelsblatt сообщила, что федеральное правительство хотело запретить поглощение баварской компании ERS Electronic китайским инвестором. ERS Electronic — глобальная компания в области производства полупроводникового оборудования.

Хабек сказал, что в Германии открытая рыночная экономика, и иностранные инвестиции приветствуются.

«Но открытая рыночная экономика — это не наивная рыночная экономика», - подчеркнул министр.

Он отметил, что Китай «есть и должен оставаться торговым партнером», но виден сознательный стратегический подход, особенно в области производства полупроводников и микросхем. При этом немецкая автопромышленность зависит от чипов, которые производят в Китае.