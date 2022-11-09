Стример Некоглай задержан в Москве за нарушение миграционного законодательства
2022-11-09 15:33
Известный российский стример Некоглай был задержан в Москве, уведомляют журналисты телеканала "РЕН ТВ".
9 ноября телеканал "РЕН ТВ" сообщил, что стример Некоглай был задержан московскими полицейскими, поскольку выяснилось, что молодой человек является гражданином Молдавии и нарушил российское законодательство о миграции.
Днём ранее Некоглай опубликовал скандальный видеоролик, на котором он пародирует момент спасения российского солдата, отбросившего две гранаты украинских военных, сброшенных в его окоп с помощью беспилотного летательного аппарата.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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