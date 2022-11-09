Yahoo News Japan: отказ Зеленского от переговоров с РФ говорит о высокомерии

Издание Yahoo News Japan опубликовало статью японского политика Мунэо Судзуки, который обвинил Владимира Зеленского в высокомерии и эгоизме.

Газета Yahoo News Japan опубликовала колонку японского депутата Мунэо Судзуки, который уверен, что Владимир Зеленский ведёт себя высокомерно и эгоистично, когда отказывается от переговоров с правительством России и Владимиром Путиным в частности. По мнению Судзуки, Зеленскому следует попросить страны G20 о помощи в организации скорейшего разговора с Путиным.

Мунэо Судзуки уверен, что только личные переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут способствовать прекращению боевых действий в Украине.