Yahoo News Japan: отказ Зеленского от переговоров с РФ говорит о высокомерии
2022-11-09 15:40
Издание Yahoo News Japan опубликовало статью японского политика Мунэо Судзуки, который обвинил Владимира Зеленского в высокомерии и эгоизме.
Газета Yahoo News Japan опубликовала колонку японского депутата Мунэо Судзуки, который уверен, что Владимир Зеленский ведёт себя высокомерно и эгоистично, когда отказывается от переговоров с правительством России и Владимиром Путиным в частности. По мнению Судзуки, Зеленскому следует попросить страны G20 о помощи в организации скорейшего разговора с Путиным.
Мунэо Судзуки уверен, что только личные переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут способствовать прекращению боевых действий в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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