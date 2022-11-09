Турция просветила Россию, что в бедные страны направляется только 5% украинского экспорта зерна
ООН не смогла передать России сведения по экспорту украинского зерна, Турция показала картину, где на бедные страны приходится всего 5%.
Напомним, что в октябре МИД России запросил в ООН сведения о том, как географически и в процентном отношении происходит экспорт украинского зерна, на что имел право, так как РФ участница соглашения.
ООН не смогла подготовить ответ, и причина стала известна после того, как Турция выступила примеряющей стороной после того, как Россия решила выйти из зерновой сделки из-за атаки на бухту Севастополя.
«Львиную долю - около 60%, или шесть миллионов тонн - получают европейские страны. Страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. Тут главное - страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, они получают всего лишь 5%», - отметил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.
Всего с момента заключения сделки до 8 ноября из украинских портов отплыли 432 сухогруза с 10,1 миллиона тонн зерна.
Напомним, что одним из условий сделки было освобождение от санкций российского продовольствия, что также не выполнено, а времени до завершения действия соглашения остается менее 10 дней.
Опубликовано: Тарас Медведев
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