Прилучный предстал в образе медсестры в видео, которое выложила в сеть его жена
2022-11-09 15:48
Молодая жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян выложила в сеть видео, где ее муж предстал в образе белокурой медсестры.
Жена и коллега известного актера Павла Прилучного Зепюр Брутян решила поработать над внешним видом возлюбленного.
Молодая женщина нанесла суженому макияж и одела на него парик, превратив артиста в медсестру-блондинку.
Этот образ Прилучному нужен для спектакля "Авантюристы поневоле".
Видео с участием мужа в неожиданном образе Зепюр разместила в личном блоге.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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