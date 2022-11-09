Прилучный предстал в образе медсестры в видео, которое выложила в сеть его жена

APS
2022-11-09 15:48

Павел Прилучный в образе медсестры.

Павел Прилучный в образе медсестры.

Молодая жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян выложила в сеть видео, где ее муж предстал в образе белокурой медсестры.

Жена и коллега известного актера Павла Прилучного Зепюр Брутян решила поработать над внешним видом возлюбленного.

Молодая женщина нанесла суженому макияж и одела на него парик, превратив артиста в медсестру-блондинку.

Этот образ Прилучному нужен для спектакля "Авантюристы поневоле".

Видео с участием мужа в неожиданном образе Зепюр разместила в личном блоге.

Опубликовано: Наталья Гончарова