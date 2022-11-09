Гемпель: попытка военного захвата Крыма будет «самоубийством» для Украины

Крымский парламентарий Юрий Гемпель предостерёг киевские власти от попытки захвата Крыма военным путёмю.

Представитель правительства Крыма Юрий Гемпель уверен, что любые попытки вооружённых сил Украины захватить крымский полуостров военным путём станут настоящим "самоубийством" для Киева.

Примечательно, что ранее в тот же день заместитель шефа американского Пентагона Колин Кол заявил, что Соединённые Штаты не станут препятствовать украинским войскам, если они попытаются вернуть Крым под контроль Киева военным путём. Также Кол считает, что Россия и Украина могут подписать мирный договор, если ВС РФ вернуться на позиции, которые занимали до 24 февраля 2022 года.