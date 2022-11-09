Особняк покойного Майкла Джексона ограбили

Поместье легендарного американского певца Майкла Джексна ограбили. Ущерб составил 1 000 000 долларов.

Из поместья покойного исполнителя Майкла Джексона в Лос-Анджелесе пропали личные вещи и записи знаменитости, стоимость которых оценивается в 1 000 000 долларов, о чем сообщает онлайн-таблоид "TMZ".

Известно, что пропали электронные носители с записями выступлений певца, которые не были изданы, альбом с фото, сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла-копия артиста.

Главным подозреваемым по делу является экс-возлюбленный сестры Майкла Джексона Джеффри Филиппс. Горе-грабитель пытался сбыть украденное через аукцион.