Особняк покойного Майкла Джексона ограбили
2022-11-09 15:57
Поместье легендарного американского певца Майкла Джексна ограбили. Ущерб составил 1 000 000 долларов.
Из поместья покойного исполнителя Майкла Джексона в Лос-Анджелесе пропали личные вещи и записи знаменитости, стоимость которых оценивается в 1 000 000 долларов, о чем сообщает онлайн-таблоид "TMZ".
Известно, что пропали электронные носители с записями выступлений певца, которые не были изданы, альбом с фото, сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла-копия артиста.
Главным подозреваемым по делу является экс-возлюбленный сестры Майкла Джексона Джеффри Филиппс. Горе-грабитель пытался сбыть украденное через аукцион.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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