Жесткая линия Рима по мигрантам— это послание Европе, заявил министр иностранных дел Италии

Новая жесткая линия Италии в отношении миграционной политики является посланием, призывающим другие страны Европейского союза сыграть свою роль, заявил министр иностранных дел Италии в интервью, опубликованном в среду (9 ноября).

Для Антонио Таяни прием Францией Ocean Viking, которому запретили вход в Сиракузы, доказывает, что эта стратегия работает, даже если Париж не подтвердил такое предложение и не осудил «неприемлемое поведение» Италии.

Новое ультраправое правительство Джорджии Мелони разрешило лишь двум кораблям, спасавшим мигрантов в Средиземном море пришвартоваться на Сицилии в выходные дни, но первоначально было разрешено сойти на берег только наиболее уязвимым мигрантам, в основном женщинам и несовершеннолетним.

Отвечая на вопросы журналистов, Антонио Таяни подтвердил, что такой избирательный подход был сигналом.

«И решение президента Макрона открыть порт Марселя для Ocean Viking показывает, что что-то происходит. Мы благодарны Франции, которая показала свою готовность принять решение о снижении давления на Италию, продемонстрировав, что она понимает необходимость твердо единого подхода между странами ЕС», — сказал министр.

По словам Таяни, Италия соблюдает международное право, а правительство поднимет вопрос об иммиграции на Совете министров ЕС на следующей неделе.