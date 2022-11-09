Жесткая линия Рима по мигрантам— это послание Европе, заявил министр иностранных дел Италии
Новая жесткая линия Италии в отношении миграционной политики является посланием, призывающим другие страны Европейского союза сыграть свою роль, заявил министр иностранных дел Италии в интервью, опубликованном в среду (9 ноября).
Для Антонио Таяни прием Францией Ocean Viking, которому запретили вход в Сиракузы, доказывает, что эта стратегия работает, даже если Париж не подтвердил такое предложение и не осудил «неприемлемое поведение» Италии.
Новое ультраправое правительство Джорджии Мелони разрешило лишь двум кораблям, спасавшим мигрантов в Средиземном море пришвартоваться на Сицилии в выходные дни, но первоначально было разрешено сойти на берег только наиболее уязвимым мигрантам, в основном женщинам и несовершеннолетним.
Отвечая на вопросы журналистов, Антонио Таяни подтвердил, что такой избирательный подход был сигналом.
«И решение президента Макрона открыть порт Марселя для Ocean Viking показывает, что что-то происходит. Мы благодарны Франции, которая показала свою готовность принять решение о снижении давления на Италию, продемонстрировав, что она понимает необходимость твердо единого подхода между странами ЕС», — сказал министр.
По словам Таяни, Италия соблюдает международное право, а правительство поднимет вопрос об иммиграции на Совете министров ЕС на следующей неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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