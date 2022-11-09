Московский комсомолец: Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
2022-11-09 16:09
Телеграм-канал российской газеты "Московский комсомолец" пишет о смерти Кирилла Стремоусова.
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
При этом, сообщает газета "Московский комсомолец", данная информация требует проверки и подтверждения.
"Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области, сообщил источник Readovka. Как именно это произошло — неизвестно", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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