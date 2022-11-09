Московский комсомолец: Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

APS
2022-11-09 16:09

Телеграм-канал российской газеты "Московский комсомолец" пишет о смерти Кирилла Стремоусова.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

При этом, сообщает газета "Московский комсомолец", данная информация требует проверки и подтверждения.

"Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области, сообщил источник Readovka. Как именно это произошло — неизвестно", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира