WarGonzo: замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Сотрудник администрации Херсона Кирилл Стремоусов скончался, попав в автомобильную аварию.

9 ноября военные корреспонденты издания WarGonzo, а также источники информагентств Readovka и Baza сообщили, что заместитель главы администрации Херсонской областью Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. По данным некоторых новостных Telegram-каналов, информация о гибели Стремоусова подтверждена инсайдерами из силовых структур России.

Характерно, что днём ранее Кирилл Стремоусов заявил о намерении властей Херсона пойти на некие "сложные" решения для спасения жизней мирных граждан.