WarGonzo: замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
2022-11-09 16:12
Сотрудник администрации Херсона Кирилл Стремоусов скончался, попав в автомобильную аварию.
9 ноября военные корреспонденты издания WarGonzo, а также источники информагентств Readovka и Baza сообщили, что заместитель главы администрации Херсонской областью Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. По данным некоторых новостных Telegram-каналов, информация о гибели Стремоусова подтверждена инсайдерами из силовых структур России.
Характерно, что днём ранее Кирилл Стремоусов заявил о намерении властей Херсона пойти на некие "сложные" решения для спасения жизней мирных граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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