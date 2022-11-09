Наталья Орейро, которой 45 лет, снялась в стиле ню для модного журнала

APS
2022-11-09 16:20

45-летняя уругвайская актриса Наталья Орейро, известная российскому зрителю по сериалу "Дикий ангел", поразила поклонников, снявшись абсолютно голой.

45-летняя актриса из Уругвая Наталия Орейро снялась в откровенной фотосессии.

"Дикий ангел" удивила поклонников. Знаменитость позировала на фото в одних сапогах.

Образ Орейро получился таким, что позавидуют даже супермодели, что подтвердил российский топ-стилист Анвар Очилов, общаясь с "kp.ru".

Опубликовано: Наталья Гончарова