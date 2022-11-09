ТАСС и РИА Новости сообщили о гибели замглавы Херсонщины Кирилла Стремоусова

APS
2022-11-09 16:22

Российские СМИ рассказывают о гиблои заместителя главы Херсонской области Стремоусова.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Об этом уже написали авторитетные российские информационные агентство - РИА Новости и ТАСС.

Также информацию о гибели Кирилла Стремоусова подтвердили в пресс-службе правительства региона.

"Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил пресс-секретарь главы региона", - передает ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира