ТАСС и РИА Новости сообщили о гибели замглавы Херсонщины Кирилла Стремоусова
2022-11-09 16:22
Российские СМИ рассказывают о гиблои заместителя главы Херсонской области Стремоусова.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Об этом уже написали авторитетные российские информационные агентство - РИА Новости и ТАСС.
Также информацию о гибели Кирилла Стремоусова подтвердили в пресс-службе правительства региона.
"Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил пресс-секретарь главы региона", - передает ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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