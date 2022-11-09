Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов погиб в ДТП
В силовых структурах подтвердили гибель в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова.
9 ноября днем РИА Новости сообщили, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, об этом сообщил, пресс-секретарь главы региона, как именно это произошло не известно.
Эту информацию уже подтвердил его личный водитель, сообщается, что смерть Стремоусова произошла под Геническом.
Кирилл Стремоусов ранее занимался общественной деятельностью в Херсоне, а после освобождения региона российскими войсками его назначили заместителем главы местной администрации.
Сообщается, что Кирилл Стремоусов был человеком с грандиозной биографией и настоящим патриотом России.
Опубликовано: Елена Калиновская
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Associated Press: крупнейший в Швеции реактор АЭС отключили из-за остановки турбины
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Диетологи рассказали, какие фрукты нельзя есть во время диеты и почему
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время