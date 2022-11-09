Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусов погиб в ДТП

В силовых структурах подтвердили гибель в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова.

9 ноября днем РИА Новости сообщили, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, об этом сообщил, пресс-секретарь главы региона, как именно это произошло не известно.

Эту информацию уже подтвердил его личный водитель, сообщается, что смерть Стремоусова произошла под Геническом.

Кирилл Стремоусов ранее занимался общественной деятельностью в Херсоне, а после освобождения региона российскими войсками его назначили заместителем главы местной администрации.

Сообщается, что Кирилл Стремоусов был человеком с грандиозной биографией и настоящим патриотом России.