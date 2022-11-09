Погиб замглавы Херсонщины Кирилл Стремоусов, предрекавший зимой мат Украине
2022-11-09 16:29
Одиозный ставленник военной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в смертельное ДТП.
Еще недавно господин Стремоусов заявлял, что Украина зимой получит мат, но удостовериться в этом он уже не сможет.
По сообщению RT, ссылающегося на собственный источник в силовых ведомствах, гибель политического деятеля в результате ДТП есть свершившийся факт.
Никаких подробностей смертельного происшествия пока не сообщается. Известно только, что дорожно-транспортное происшествие произошло поблизости города геническ Херсонщины.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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