Одиозный ставленник военной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в смертельное ДТП.

Еще недавно господин Стремоусов заявлял, что Украина зимой получит мат, но удостовериться в этом он уже не сможет.

По сообщению RT, ссылающегося на собственный источник в силовых ведомствах, гибель политического деятеля в результате ДТП есть свершившийся факт.

Никаких подробностей смертельного происшествия пока не сообщается. Известно только, что дорожно-транспортное происшествие произошло поблизости города геническ Херсонщины.