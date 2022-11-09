Эммануэль Макрон официально объявил об окончании операции «Бархан» в Мали

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил об окончании операции «Бархан» в среду, 9 ноября, в Тулоне.

«Наша поддержка наших партнеров будет продолжаться, но в соответствии с новыми принципами, определенными с ними», - отметил президент Франции.

Это заявление является подтверждением радикальной трансформации операции «Бархан» после принятого в феврале 2022 года решения навсегда покинуть Мали, где правящая партия отвергла французскую поддержку.

Новая французская стратегия в Африке будет «доработана в течение шести месяцев», заявил Эммануэль Макрон.