Эммануэль Макрон официально объявил об окончании операции «Бархан» в Мали
2022-11-09 16:30
Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил об окончании операции «Бархан» в среду, 9 ноября, в Тулоне.
«Наша поддержка наших партнеров будет продолжаться, но в соответствии с новыми принципами, определенными с ними», - отметил президент Франции.
Это заявление является подтверждением радикальной трансформации операции «Бархан» после принятого в феврале 2022 года решения навсегда покинуть Мали, где правящая партия отвергла французскую поддержку.
Новая французская стратегия в Африке будет «доработана в течение шести месяцев», заявил Эммануэль Макрон.
Опубликовано: Тарас Медведев
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