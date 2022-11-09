Кусок торта с дня рождения блогера Lerchek продан за 1 700 000 рублей
2022-11-09 16:32
На дне рождения блогера Lerchek присутствовали Валерий Меладзе и Филипп Киркоров. Выступала для гостей вечеринки юмористка Екатерина Варнава. Был на празднике и аукцион не для скупых особ.
Московская элита с размахом отпраздновала юбилей российского блогера Lerchek, а кульминацией мероприятия стал необычный аукцион, ведущими которого стали звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава и комик Нурлан Сабуров.
Видео церемонии поделился муж именинницы Валерий Чекалин.
Имя обладателя заветного куска торта ни хозяева праздника, ни гости раскрывать не стали.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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