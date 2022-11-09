Меган Маркл проголосовала на выборах в США, тем самым нарушив королевский протокол

Своенравная супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл решила нарушить запрет королевского семейства, проголосовав на выборах в США. В таких случаях знатные особы должны сохранять нейтральную позицию.

Герцогиня Сассеская, актриса Меган Маркл проголосовала на промежуточных выборах в палату американского Конгресса, призвав при этом жителей США последовать ее примеру, о чем сообщает издание "Daily Mirror".

Таким образом Маркл нарушила протокол королевского семейства, сохраняющего нейтральную позицию в подобных ситуациях.

На своем сайте Маркл разместила снимок с наклейкой-лозунгом на футболке: "Я проголосовала". Под фото супруга принца Гарри написала: "пора выходить и голосовать".