Захарова подтвердила, что очередная сессия консультативной комиссии России и США по СНВ-3 состоится
2022-11-09 17:09
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила планы по проведению консультаций по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Как отметила Захарова: «Очередная сессия консультативной комиссии России и США по СНВ-3 состоится вскоре».
Ранее сообщалось, что советники по безопасности США и России вели переговоры о необходимости двухсторонних шагов в продолжении инициатив по ядерному сдерживанию.
Эксперты отмечают, что с созданием в России новых типов ядерного оружия всех видов базирования у США возник естественный интерес, чтобы ознакомиться с его потенциалом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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