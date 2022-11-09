Захарова подтвердила, что очередная сессия консультативной комиссии России и США по СНВ-3 состоится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила планы по проведению консультаций по договору о стратегических наступательных вооружениях.

Как отметила Захарова: «Очередная сессия консультативной комиссии России и США по СНВ-3 состоится вскоре».

Ранее сообщалось, что советники по безопасности США и России вели переговоры о необходимости двухсторонних шагов в продолжении инициатив по ядерному сдерживанию.

Эксперты отмечают, что с созданием в России новых типов ядерного оружия всех видов базирования у США возник естественный интерес, чтобы ознакомиться с его потенциалом.