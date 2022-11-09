Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
2022-11-09 17:27
Юморист Максим Галкин не забыл о своей хорошей знакомой, латвийской певице Лайме Вайкуле, находясь на концертах В Прибалтике.
Максим Галкин должен был выступать только в Литве, но заехал и в Латвию, чтобы навестить свою давнюю знакомую, исполнительницу Лайму Вайкуле.
Артисты даже сфотографировались вместе, о чем сообщает "StarHit". Фотографией Галкин поделился в соцсетях.
Комик постоянно встречается с коллегой по сцене при посещении Прибалтики.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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