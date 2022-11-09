Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали

Виновник яичной атаки на британского короля Карла III во время его визита в Йорк был арестован, сообщило британское информационное агентство PA.

Инцидент произошел, когда 73-летний монарх подошел пообщаться с подданными во время своего визита в Йорке.

Внезапно из толпы раздался крик: «Эта страна была построена на крови рабов!» и полетело несколько куриных яиц.

На видео, размещенном в Твиттере репортером Daily Mail Ребеккой Инглиш, также видно, как несколько полицейских держат человека за блокпостом.