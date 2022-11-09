Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали

APS
2022-11-09 17:31

Виновник яичной атаки на британского короля Карла III во время его визита в Йорк был арестован, сообщило британское информационное агентство PA.

Инцидент произошел, когда 73-летний монарх подошел пообщаться с подданными во время своего визита в Йорке.

Внезапно из толпы раздался крик: «Эта страна была построена на крови рабов!» и полетело несколько куриных яиц.

На видео, размещенном в Твиттере репортером Daily Mail Ребеккой Инглиш, также видно, как несколько полицейских держат человека за блокпостом.

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    По словам репортера, мужчина мог действовать в знак протеста против обращения королевской семьи с колониальным прошлым страны. 

    Король Чарльз и королева Камилла в настоящее время находятся с двухдневным визитом в графстве Йоркшир на севере Англии. В среду утром они прогулялись по историческому старому городу Йорка. На улицах собралось множество зевак, чтобы посмотреть на королевскую чету.

Опубликовано: Тарас Медведев