Эксперты рассказали, как избавиться от синдрома холодных ног

С наступлением холодов многие люди сталкиваются с сильным охлаждением рук и ног. Это влечет за собой не только дискомфортные ощущения, но и риск простудиться.

Холодные руки и ноги — распространенная проблема, которая становится особенно выраженной и неприятной в осенне-зимний период. Из-за этой особенности многие люди чувствуют, что замерзают, даже если всем вокруг комфортно при текущей температуре. К тому же из-за синдрома холодных ног легче заболеть простудой. И мы уже молчим о том, что на самом деле постоянное окоченение может служить признаком серьезных заболеваний!

Существует немало способов быстро согреть ноги. Но порой у нас просто не хватает времени, чтобы их практиковать. К примеру, горячую ванну ты сможешь принять только после того, как придешь с работы и завершишь все домашние дела. А шерстяные носки сильно колются — и носить их крайне неприятно.

Главный принцип борьбы с холодными руками и ногами заключается в ускорении кровообращения. Эффективными в этом вопросе могут быть занятия спортом, массаж, лекарственные препараты, а также... изменения в кулинарных предпочтениях.

Как известно, многие специи разгоняют метаболизм не хуже более активных и направленных на решение проблемы методик. Конечно, не стоит ждать уменьшения талии от жгучего супа на обед. А вот на устранение синдрома холодных ног вполне можно рассчитывать!

Добавляй в рацион больше «горячих» специй: перца, чеснока, имбиря, куркумы. Сделать более полезными можно даже напитки — если положить в них щепотку корицы или гвоздики. К тому же это очень вкусно. Главное, не переусердствовать с приправами, если у тебя есть проблемы с ЖКТ.