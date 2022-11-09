Боня, проживая в Монако, тратит ежемесячно 1 000 000 рублей

Известная ведущая Виктория Боня может себе позолить тратить на жизнь каждый месяц сумму, эквивалентную 1 000 000 российских рублей.

После того как Виктория Боня развелась со своим супругом с Алексом Смерфитом, она осталась в Монако.

Модель и блогер живет здесь вместе со своей 10-летней дочкой Анжелиной и может позволить себе тратить каждый месяц большие деньги.

Накануне в рамках личного блога молодая женщина рассказала фолловерам, какое количество денег в месяц тратить в Монако для комфортной жизни.

Оказалось, что минимальной суммой для ежемесячной жизни Виктории является 15 000 евро (920 000 российских рублей).

Боня хорошо зарабатывает: у нее есть линейка одежды и косметики, несколько успешных курсов и проектов. Также знаменитость работает моделью и ведет соцсети, что также приносит ей ощутимый доход.