Пожар площадью 1,2 тыс квадратов произошёл в ресторане «Михайловская усадьба» в Казани
2022-11-09 17:50
ГУ МЧС по Татарстану сообщило, что в Казани в ресторане «Михайловская усадьба» возник пожар на площади 1,2 тысяч квадратных метров.
9 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на Главное управление МЧС России по Республике Татарстан, сообщило о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана «Михайловская усадьба», который расположен в казанском посёлке Малые Клыки.
Отмечается, что на данный момент площадь охватившего всю крышу ресторана пожара составляет 1,2 тысячи м2. Предварительно, жертв и пострадавших при ЧП в Малых Клыках нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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