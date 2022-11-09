Пожар площадью 1,2 тыс квадратов произошёл в ресторане «Михайловская усадьба» в Казани

ГУ МЧС по Татарстану сообщило, что в Казани в ресторане «Михайловская усадьба» возник пожар на площади 1,2 тысяч квадратных метров.

9 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на Главное управление МЧС России по Республике Татарстан, сообщило о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана «Михайловская усадьба», который расположен в казанском посёлке Малые Клыки.

Отмечается, что на данный момент площадь охватившего всю крышу ресторана пожара составляет 1,2 тысячи м2. Предварительно, жертв и пострадавших при ЧП в Малых Клыках нет.