Диетологи рассказали, какие фрукты нельзя есть во время диеты и почему

Не все фрукты одинаково полезны. Некоторые из них не то что не помогают постройнеть, а наоборот способствуют набору лишнего веса.

Правила гармоничного похудения:

Похудеть вполне реально, если придерживаться несложных правил. Во-первых, не нужно есть продукты «расти бока» — всевозможные снеки, чипсы, соленые перекусы, сосиски в тесте, пиццы, газировки — и сказать твердое да простой и здоровой еде:

бутербродам с индейкой или куриной грудкой

смузи и йогуртам

орехам и сухофруктам.

овощам

нежирным сырам

злаковым батончикам

правильным фруктам

Во-вторых, необходимо держать под контролем размер порций и количество приемов пищи. Не нужно есть за двоих даже если тебе кажется, что пища вполне здоровая. Профицит калорий никто не отменял.

Третье правило — правильный выбор фруктов. Ошибочно считать, что фрукты — максимально безвредный продукт, который гарантированно приведет к похудению. Правда в том, что некоторые из них не то что не способствуют похудению, но даже приводят к ожирению. Все из-за содержащегося в них сахара.

Фрукты, которые вреднее «запрещенки»:

А теперь запоминай список фруктов, с которыми стоить быть аккуратнее во время диеты.

Манго:

В нем слишком много сахара: в 100 граммов фрукта содержится около 25 граммов сахара. Поэтому если ты стремишься к снижению веса, то манго лучше не увлекаться или даже исключить его из рациона. Как вариант — употреблять его вместе с другими, менее сладкими фруктами.

Финики:

У этого фрукта высокий гликемический индекс. По научному ГИ — это скорость попадания в кровь глюкозы. Если индекс высокий, то и скорость далеко не маленькая, что стимулирует рекордную выработку инсулина. Похудеть при таком условии будет крайне сложно.

Груши:

У груши ярко выраженный вяжущий эффект, который может привести к запорами. А еще груша замедляет пищеварение и содержит много глюкозы, которая, как известно, не способствует похудению.

Кокос:

Самый жирный фрукт из списка. При кажущейся легкости в 100 граммов мякоти содержится аж 283 калории, основная часть из которых приходится на жир. Для худеющих этот фрукт однозначно на стопе.

Дыня:

В некоторых источниках фигурирует информация о том, что это продукт низкокалорийный. В то же время нам забывают напомнить о большом количестве сахара, содержащемся в дыне. А еще это единственный фрукт, который не сочетается ни с одним другим продуктом, что также сокращает возможности для его потребления.

Авокадо:

Чудесный авокадо очень хорош благодаря жирным кислотам, так необходимым нашему организму. Но их слишком много для человека, ведущего активную борьбу с лишним весом: около 20 граммов жира на 100 граммов продукта. Вот почему авокадо такой калорийный: целых 227 калорий на 100 граммов. Один плод весит в среднем 300 граммов: а теперь посчитай сама, сколько калорий ты незаметно потребляешь вместе с любимым фруктом.