Диетологи рассказали, по каким причинам диета может не работать

Мало кто задумывается о том, что от нашего питания зависит не только размер одежды, но и наше здоровье. А еще качество кожи, волос, ногтей. 1

Почему я не худею от раздельного питания?

Красивая теория: белки и углеводы нужно есть отдельно. Потому что в кислой среде желудка перевариваются только белки, а углеводы начинают там гнить. Так что есть их нужно отдельно, чтобы они переваривались в щелочной среде тонкого кишечника.

Во-первых, концентрация соляной кислоты в желудке делает гниение невозможным. В-вторых, между желудком и тонким кишечником находится двенадцатиперстная кишка, где одновременно отлично перевариваются белки, жиры и углеводы. Ну а в-третьих, в бобовых, например, содержатся все три компонента.

Так что раздельного пищеварения просто не существует. Но главное — для переваривания белков и углеводов выделяются разные ферменты. Если питаться по раздельной диете, нагрузка на ферментативную систему, которая не используется, снижается — и она утрачивает способность работать.

Почему моя подруга ест жирное мясо, хлеб с маслом, салат со сметаной – и не поправляется? А я сижу на безхолестериновой диете – и не худею!

Безхолестериновая диета рекомендует отказаться от жиров, так как жир – он же холестерин — «забивает» кровеносную систему, что ведет к образованию целлюлита, преждевременному старению и болезням сердца. На самом деле, холестерин – вовсе не враг!

Он выполняет немало важных функций в организме — участвует в делении клеток и отвечает за гормональный фон. Так что первое следствие безхолестериновой диеты – ранний климакс. На самом деле, жиры должны составлять 20% твоего дневного рациона. И помни, жир — жиру рознь: оливковое масло extra virgin полезнее, чем майонез, жирная рыба полезнее куриных ножек, а стейк из нежирной свинины в разы лучше фаст-фуда или полуфабрикатов.

Почему от белковой диеты «уходят» мышцы и начинает болеть печень?

Самые популярные диеты у российских женщин – «Диета Аткинсона» и «Кремлевская». Главное правило обеих — питаться нужно исключительно белком животного происхождения, процент жирности не имеет значения. А вот углеводы, даже крупы, нужно снизить до минимума или вообще исключить.

Для правильного (здорового) пищеварения нашему организму просто необходима клетчатка. Все просто: если по пищеварительной трубке до толстого кишечника доходят преимущественно углеводы, развиваются полезные бактерии брожения, а если доходят только белки, высока вероятность образования «гнилостных» процессов – то есть дисбактериоза. Потому что большое количество белковой пищи для нее — огромная нагрузка. А жирная белковая пища – настоящий кошмар для желчного пузыря и почек.

Почему после диеты портятся кожа, волосы и ногти?

Любая диета должна быть правильно сформирована по количеству белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Недостаток витаминов (голодовки, детокс-диеты) приводят к сухости и дряблости кожи, появлению пигментации. Нехватка витамина С – верный путь к куперозу.

Нарушение белкового обмена (отказ от животных белков) — к отечности, повышенной чувствительности и аллергическим реакциям. Повышенное содержание быстрых углеводов — к прыщам, угрям и закупорке пор кожи. Недостаток микроэлементов Zn, Se, S — к нарушению себорегуляции, то есть повышенной жирности кожи. А волосы и ногти «страдают» при ограничении правильных жиров.

Почему после детокс-диет появляются слабость, отеки и боли в желудке?

Считается, что офисным работникам нужно снижать калорийность питания, тестировать на себе всевозможные монодиеты и соковые детокс-диеты, потому что они ведут «сидячий образ жизни».

Я разочарую, но «чудо-рецепты» приведут тебя к новому и очень быстрому набору веса! На такой «диете» тело теряет только воду, мышечную массу, но не жир. Без достаточного количества белка (а жидкие, разгрузочные и детокс-диеты не способны его обеспечить) тело человека начинает добывать необходимую энергию, расщепляя собственные мышечные ткани. Наши мышцы – это встроенный в тело механизм сжигания калорий.

И наоборот, чем меньше мускулов — тем медленнее обмен веществ, то есть на место мышц приходит... жир! С врачебной точки зрения, чтобы избавиться от токсинов, нужно пить больше воды, исключить фастфуд и ни в коем случае не отказываться от твердой пищи, содержащей клетчатку. Организм должен получать все необходимые ему элементы комплексно.