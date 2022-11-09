В Иране прозападная оппозиция требует проведения референдума

Основная коалиция реформаторского лагеря в Иране призвала в среду провести референдум, чтобы положить конец «кризису», порожденному протестным движением.

Иран является ареной протестного движения, вызванного смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини, арестованной тремя днями ранее полицией нравов, которая обвинила ее в нарушении дресс-кода Исламской Республики.

«Иранский Фронт реформ требует от государства немедленных, смелых и новаторских изменений, чтобы открыть эффективный диалог в национальном масштабе», — пишет движение в своем пресс-релизе, опубликованном на их сайте.

Фронт реформ, созданный в марте 2021 года родственниками бывшего президента-реформатора Мохаммада Хатами, состоит из партий из лагеря реформ.

