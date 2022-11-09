Суровикин доложил Шойгу о стабилизации ситуации в зоне СВО РФ на Украине

Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин заявил о стабилизации ситуации в зоне СВО РФ на Украине.

9 ноября командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин зачитал главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу доклад об обстановке на фронте.

Суровикин заявил, что в настоящее время на всех направлениях наблюдается стабилизация обстановки, а также добавил, что на отдельных участках фронта российские войска возобновили наступательные действия.