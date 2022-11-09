YouTube превысил цифру в 80 миллионов подписчиков на свои платные предложения
Бесплатная видеоплатформа Google становится крупным игроком в платном мире, сообщила корпорация в среду, 9 ноября.
YouTube объявил, что в сентябре число подписчиков на его платные предложения Music и Premium превысило 80 миллионов, включая пользователей в бесплатном пробном периоде.
По оценке менеджеров компании, взрывной рост составил 60% привлеченных пользователей за один год.
«Это увеличение на 30 миллионов участников по сравнению с 50 миллионами, о которых было объявлено в прошлом году», — сказал Лиор Коэн, директор музыкального сервиса YouTube, в пресс-релизе.
В платном сегменте дочерняя компания Google все еще очень далека от Spotify, который с конца сентября насчитывал 195 миллионов подписчиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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