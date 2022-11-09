YouTube превысил цифру в 80 миллионов подписчиков на свои платные предложения

Бесплатная видеоплатформа Google становится крупным игроком в платном мире, сообщила корпорация в среду, 9 ноября.

YouTube объявил, что в сентябре число подписчиков на его платные предложения Music и Premium превысило 80 миллионов, включая пользователей в бесплатном пробном периоде.

По оценке менеджеров компании, взрывной рост составил 60% привлеченных пользователей за один год.

«Это увеличение на 30 миллионов участников по сравнению с 50 миллионами, о которых было объявлено в прошлом году», — сказал Лиор Коэн, директор музыкального сервиса YouTube, в пресс-релизе.

В платном сегменте дочерняя компания Google все еще очень далека от Spotify, который с конца сентября насчитывал 195 миллионов подписчиков.