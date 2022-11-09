Пригожин рассказал, чего не хватает молодым артистам
2022-11-09 18:22
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пояснил, чего не достает молодым дарованиям.
Продюсер Иосиф Пригожин пояснил, чего не хватает молодым артистам, о чем сообщает издание "Вечерняя Москва".
По словам Пригожина, молодые знаменитости в состоянии только завоевывать внимание подростков, но в их песнях нет смысла. По этой причине примерами для подражания они стать не могут.
Также продюсер убежден, что у молодых артистов чувствуется недостаток совести, уважения к старшим.
Культура - то, что объединяет поколения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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