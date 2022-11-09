Шойгу и Суровикин договорились оставить Херсон, чтобы спасти жизни людей

Стали известны подробности встречи главы Минобороны и командования СВО, которая, как и предполагалась была посвящена обороне Херсона.

ВС России продолжат использовать тактику войны на истощение продолжая подавлять противника средствами артиллерии, ракетных войск и ВВС.

«Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому её берегу», - доложил на встрече командующий группировкой СВО Суровикин.

Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и дал команду приступить к отводу войск.

На встрече также прозвучала информация, что войска отойдут к подготовленным на левом берегу позициям. Кроме того, по последним данным с правого берега с подконтрольных территорий уже эвакуировалось более 115 тысяч гражданских лиц.

