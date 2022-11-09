Это блюдо убивает всех, кроме жителей севера

На протяжении многих лет коренные народы крайнего севера, ненцы, чукчи, энцы, ханты и эскимосы, были весьма ограничены в выборе ежедневного провианта, а также способа его заготовки.

Однако, как говорится, нет худа без добра, и эти же причины послужили своеобразным толчком для появления совершенно уникальных и даже экстремальных блюд, которые едва ли можно встретить в меню городских ресторанов. Одним из таких явлений в кулинарии жителей крайнего севера является копальхен (или копальхем, или кымгут).

Итак, копальхен – это квашеное мясо: не протухшее, не скисшее, не гнилое (как утверждают некоторые), а именно квашеное. Для приготовления этого северного деликатеса эскимосы и чукчи используют мясо моржей и тюленей, которое, вместе с внутренностями, сворачивают в огромный рулет, обильно приправляют травами, плотно закрывают крышкой и отправляют в прохладную яму на несколько месяцев.

По истечении этого срока копальхен готов к употреблению, однако жители севера частенько используют его в качестве консервов. Несколько десятков килограммов заготовленного высококалорийного мяса могут кормить семью на протяжении нескольких месяцев.

А вот ненцы, чукчи и эвенки готовят копальхен из молодого оленя, которого не кормят на протяжении нескольких дней, дабы его пищеварительный тракт очистился от побочных продуктов жизнедеятельности.

Затем оленя душат (очень аккуратно, чтобы не повредить шкуру), его тушу погружают в неглубокое болото и сверху присыпают торфом. Место, где спрятан олень, обычно помечают флажком или колышком.

Любопытный факт: если голодный и уставший ненец или чукча случайно наткнется на подобный тайник, он может запросто съесть копальхен. Однако в знак благодарности должен будет заготовить новый.

В своем импровизированном погребе мясо оленя разлагается на протяжении полугода. Бактерии перерабатывают его, меняя структуру, за счет чего блюдо приобретает особую консистенцию и кисловатый вкус. По прошествии полугода, северяне извлекают мясо, счищают с него образовавшуюся плесень, нарезают на куски и едят с солью: иногда в замороженном виде и вприкуску со свежими легкими оленя.

Блюдо это хоть и обладает резким и, чего уж там, крайне неприятным запахом, считается деликатесом и обладает высокой калорийностью. Взрослому мужчине хватает небольшого куска копальхена, чтобы на протяжении всего дня не чувствовать голода.