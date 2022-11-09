Шойгу приказал Суровикину приступить к отводу войск на левый берег Днепра

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал командующему российской группировкой войск Сергею Суровикину приступить к отводу войск на левый берег Днепра.

9 ноября в эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра ввиду непростой обстановки, которая сложилась на правом берегу, где находится Херсон.

Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время это сохранит жизни российских военных и боеспособность группировки войск, - сказал Суровикин.

Сообщается, что Шойгу согласился и отдал приказ приступать к отводу войск.