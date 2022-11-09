Эксперты рассказали, почему у каждого урагана должно быть имя

Когда слышишь в эфире новостного канала информацию о том, что на тот или иной город надвигается очередной ураган, как-то невольно начинаешь вслушиваться в его название – как правило, это имя, всегда новое, но зачастую не слишком оригинальное.

Это делается, прежде всего, для того, чтобы без труда ориентироваться в стихиях и не путать их, когда, например, в одном и том же городе действуют сразу несколько тропических циклонов. Наличие имени позволяет избегать недоразумений при прогнозировании погоды, а также во время штормовых оповещений и предупреждений.

До того, как процесс присвоения имени ураганам стал более-менее систематизированным, разгулявшаяся стихия получала свои «имена» случайно. На выбор названия могло повлиять буквально все, что угодно, начиная с имени тещи дежурного метеоролога и заканчивая святым, в день которого случился погодный катаклизм. Именно таким нехитрым образом свое имя получил ураган «Санта-Анна», пришедший в Пуэрто-Рико 26 июля 1825 года - в день Святой Анны.

Также название урагану могло быть присвоено в соответствии с наименованием населенного пункта или местности, больше всего пострадавшей от разгула стихии, а порой имя диктовала форма урагана. Именно по этому принципу в 1935 году разбушевавшейся стихии было присвоено имя «Булавка».

А вот австралийский метеоролог Клемент Рагге пошел дальше и придумал собственный оригинальный способ выбора имени для непогоды. Он называл тайфуны именами членов парламента, которые отказывались голосовать за выделение средств на метеоисследования. Довольно занимательная придумка, согласитесь.

Практика давать циклонам имена получила наиболее широкое распространение в годы Второй мировой войны, когда метеорологи военно-воздушных и военно-морских сил США вели наблюдение за тайфунами в северо-западной части Тихого океана. Чтобы окончательно не запутаться и предоставить к отчету точные данные, военные метеорологи давали тайфунам и ураганам именами своих жен или подруг.

Когда же война закончилась, на руках у представителей национальной метеослужбы США был список, где в алфавитном порядке были указаны все ураганы с женскими именами.

Первая полноценная система классификации и наименований ураганов появились лишь в 1950 году. Изначально в ней использовался фонетический армейский алфавит, однако уже 1953-м было принято решение вернуться к женским именам, поскольку такие названия не создавали путаницы и легко запоминались.

Впоследствии присвоение разбушевавшимся стихиям женских имен стало обычной практикой, и теперь представительницы прекрасного пола дарили свои имена не только ураганам, но и тропическим циклонам и океанским штормам. К слову, присваивать стихиям мужские имена начали лишь в 1979 году.

Впоследствии упорядочивания потребовала и сама процедура выбора имени. Поэтому было решено выбирать имена в соответствии с буквами алфавита. Так, первый ураган в году получал имя, которое начиналось с первой буквы, второй - со второй и т. д., кроме, пожалуй, букв Q, U, X, Y и Z – они не использовались. Имена подбирались краткие, лаконичные и, конечно же, легко запоминающиеся.

Обычно число тропических штормов и ураганов в год не превышает 21. Если же это все-таки происходит, на помощь приходит греческий алфавит, и ураганы получают имена «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и другие.

Японцы же, вопреки всеобщей тенденции, отказались давать ураганам женские имена, поскольку женщин в Японии считают существами нежными и кроткими. А вот тропические циклоны севера Индийского океана по сей день и вовсе остаются безымянными.