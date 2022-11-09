Шойгу поручил отвести войска РФ из Херсона не левый берег Днепра для обороны
2022-11-09 18:45
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение об отводе российских военных на левый берег Днепра из Херсона.
9 ноября Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединённой группировкой российских войск спецоперации на территории Украины и в освобождённых регионах Сергея Суровикина, который предложил отвести группу российских военных из Херсона, разместив их на левом берегу Днепра для осуществления оборонительного манёвра.
Шойгу согласился с целесообразностью плана Суровикина, приказав начать отвод войск для сохранения жизней российских солдат и мирных граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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