Шойгу поручил отвести войска РФ из Херсона не левый берег Днепра для обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение об отводе российских военных на левый берег Днепра из Херсона.

9 ноября Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединённой группировкой российских войск спецоперации на территории Украины и в освобождённых регионах Сергея Суровикина, который предложил отвести группу российских военных из Херсона, разместив их на левом берегу Днепра для осуществления оборонительного манёвра.

Шойгу согласился с целесообразностью плана Суровикина, приказав начать отвод войск для сохранения жизней российских солдат и мирных граждан.