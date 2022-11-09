Reuters: власти Украины опровергают вывод армии РФ из Херсона

Издание Reuters утверждает, что киевский режим не подтверждает данные о выводе российских военных из Херсона.

Американская газета Reuters со ссылкой на советника президента Украины сообщает, что информация о выводе российских войск из Херсона не соответствует действительности, и значительная часть группировки армии РФ России намерена оставаться в городе по приказу вышестоящего командования.

Вечером того же дня командующий силами СВО генерал Сергей Суровикин сообщил о плане по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра для дальнейшей обороны.