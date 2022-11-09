Рыболовы рассказали о ловле карпа на горох

Семена бобовых, горох в частности, содержат в себе множество питательных веществ, а также обладают специфичным запахом, поэтому с давних времен используются в качестве подкормки и насадки для ловли рыб.

Готовим прикорм:

Чтобы ловля карпа на горох была успешной, необходимо правильно приготовить прикорм. Следует замочить семена заранее, часа на 3-4, в холодной воде, потом на 5 минут нужно опустить их в кипяток, и варить еще 5-7 минут на медленном огне. Тонкость такого приготовления в том, что если переварить горох, то он потеряет свои питательные вещества и станет очень мягким.

Готовим насадку:

На пол-литровую банку берем около 300 грамм гороха и заливаем холодной водой, оставляем часов на 7-8, лучше на ночь. После горох откидываем на дуршлаг. Для приготовления гороха для насадки, лучше использовать водяную баню. Потребуется большая кастрюля, в которую дуршлаг свободно входит. Наливаем в кастрюлю немного воды, доводим до кипения, затем вставляем в кастрюлю дуршлаг (вода не должна доходить до гороха) и хорошо закрываем крышкой. 5-7 минут пропаривания и горох готов.

Для того чтобы горох остыл, высыпаем их на марлю. Хранить пропаренный горох лучше в стеклянной банке, крышка которой имеет отверстия. Такая насадка в принципе не требует добавления аттрактантов, потому что горох и так имеет сильный запах в воде.

Опытные рыболовы советуют: при насаживании гороха следует оставить острие крючка открытым, а для ловли большой рыбы лучше насаживать одновременно две горошины.