Пригожин назвал вывод армии России из Херсона достижением Суровикина
2022-11-09 18:55
Бизнесмен Евгений Пригожин уверен, что командующий силами спецоперации Сергей Суровикин поступает правильно, выводя российских военных из Херсона.
9 ноября российский предприниматель и глава ЧВК "группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что вывод группировки войск России из Херсона является достижением генерала Сергея Суровикина, поскольку он действует с целью сохранить жизни военнослужащих, что демонстрирует уважение командования к русскому солдату.
Вечером среды министр обороны России Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона на левый берег Днепра для обороны при наступлении армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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