Пригожин назвал вывод армии России из Херсона достижением Суровикина

Бизнесмен Евгений Пригожин уверен, что командующий силами спецоперации Сергей Суровикин поступает правильно, выводя российских военных из Херсона.

9 ноября российский предприниматель и глава ЧВК "группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что вывод группировки войск России из Херсона является достижением генерала Сергея Суровикина, поскольку он действует с целью сохранить жизни военнослужащих, что демонстрирует уважение командования к русскому солдату.

Вечером среды министр обороны России Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона на левый берег Днепра для обороны при наступлении армии Украины.