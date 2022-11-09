Пригожин поддержал отвод войск с правого берега Днепра и назвал его «достижением Суровикина»
2022-11-09 18:56
Российский бизнесмен и создатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что решение отвести войска на левый берег Днепра, говорит об ответственности командования, сообщает РИА Новости.
Пригожин назвал это судьбоносное решение «достижением Суровикина» и полностью поддержал его.
«Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», - отметил Пригожин.
По словам Пригожина, пусть такой ход и «не делает чести русскому оружию», но полководец (Суровикин) «поступил как мужчина».
Опубликовано: Тарас Медведев
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