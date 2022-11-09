Пригожин поддержал отвод войск с правого берега Днепра и назвал его «достижением Суровикина»

APS
2022-11-09 18:56

Российский бизнесмен и создатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что решение отвести войска на левый берег Днепра, говорит об ответственности командования, сообщает РИА Новости.

Пригожин назвал это судьбоносное решение «достижением Суровикина» и полностью поддержал его.

«Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», - отметил Пригожин.

По словам Пригожина, пусть такой ход и «не делает чести русскому оружию», но полководец (Суровикин) «поступил как мужчина».

Опубликовано: Тарас Медведев