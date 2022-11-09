Старвойт: ВСУ в очередной раз обстреляли село Гуево в Курской области
2022-11-09 18:58
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле украинскими бойцами российского приграничного села Гуево.
В среду вечером, 9 ноября 2022 года, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в официальном Telegram-канале заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины уже не в первый раз открыли огонь по село Гуево Суджанского района, выпустим не менее 6 боеприпасов.
Старовойт добавил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирного населения курского села нет, однако в нескольких жилых домах зафиксированы повреждения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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