Шойгу и Суровикин признали тяжкое поражение российских войск

APS
2022-11-09 19:01

По сообщению РИА НОВОСТИ российский военный министр признал бесперспективность обороны Херсона.

Сергей Шойгу оказался вынужден поддержать предложение генерала Суровикина об отводе российских войск с территории Правобережной Украины. 

Теперь армия РФ попробует остановить наступление ВСУ на левом берегу Днепра. 

Таким образом, россияне признали тяжкое поражение своих вооруженных сил в Херсоне Это дает возможность президенту Зеленскому явится на саммит G20 в ореоле победителя. 

Опубликовано: Крамич Сергей