Шойгу и Суровикин признали тяжкое поражение российских войск
2022-11-09 19:01
По сообщению РИА НОВОСТИ российский военный министр признал бесперспективность обороны Херсона.
Сергей Шойгу оказался вынужден поддержать предложение генерала Суровикина об отводе российских войск с территории Правобережной Украины.
Теперь армия РФ попробует остановить наступление ВСУ на левом берегу Днепра.
Таким образом, россияне признали тяжкое поражение своих вооруженных сил в Херсоне Это дает возможность президенту Зеленскому явится на саммит G20 в ореоле победителя.
Опубликовано: Крамич Сергей
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