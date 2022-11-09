Рыболовы рассказали, как правильно хранить опарыша
Отличной наживкой для ловли самой разнообразной рыбы служит известный всем рыболовам опарыш — личинка мясной мухи.
Добыть и развести его искусственно не составляет особого труда, но оказывается, что и хранить его можно длительное время, а значит, можно заготовить и впрок. Как это сделать?
Есть несколько разных способов. Например, можно набрать в старое ведро сухого песка и насыпать туда мелких личинок, затем поставить ведро в прохладное место. Примерно через месяц опарыш подрастет, но не окуклится. Этим личинкам не страшен холод. Стоит их положить в теплое место, и они оживают.
Некоторые рыболовы сохраняют опарыша в течение всей зимы в замороженном состоянии. Для этого собранные личинки помещают в стеклянную банку, добавляют туда отрубей или муки с примесью творога, закрывают крышкой с мельчайшими отверстиями для доступа воздуха и замораживают.
А весной, как только содержимое банки оттает, наживка будет готова к использованию.
Опубликовано: Ангелина Крент
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