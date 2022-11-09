Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей в РФ
2022-11-09 19:11
Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России, направленных на сохранение традиционных для страны ценностей.
Вечером 9 ноября Владимир Путин своей подписью ратифицировал президентский указ о закреплении основ государственной политики России по сохранению традиционных ценностей в государстве. В указе поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются нравственные ит культурные ориентиры, которые составляют восприятие мира российских граждан.
Также указ Путина провозглашает политику привития традиционных ценностей всем слоям населения включая подрастающее поколение, которое станет основой России будущего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем