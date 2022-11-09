Насадка из желтка куриного яйца для зимней рыбалки

Мало кто из рыболовов знает, что обычный желток куриного яйца является отличной насадкой для зимней рыбалки. А ведь эта простая насадка может спасти рыбалку даже в самое бесклёвье.

Приготовление насадки из желтка

Чтобы приготовить данную насадку вам понадобится одно сырое куриное яйцо (лучше домашнее). Желток нужно отделить от белка и слить в небольшую тару с плотно закрывающейся крышкой (я пользуюсь баночкой из-под пенициллина с резиновой пробкой).

Далее нужно подготовить снасть к ловле на желток куриного яйца. Для этого к крючку зимней удочки следует привязать шарик из ваты размером со среднюю горошину.

Ловля на насадку из желтка

Приступая к ловле, после подготовки лунки, крючок с ватным шариком следует погрузить сначала в воду, а затем в тару с нашей насадкой. Ватный шарик пропитывается яичным желтком и становится своеобразного оранжевого цвета (желтки домашних кур более яркие и лучше привлекают рыбу).

После каждой пойманной рыбы или при долгом отсутствии поклевок шарик следует вновь обмакнуть в желток.

Тару с желтком нужно беречь от мороза (лучше держать ее во внутреннем кармане куртки). Если желток замерзнет то ловить на него уже не получится.

На насадку из яичного желтка хорошо ловится крупная плотва, густера и подлещик.

Можно ли использовать желток при ловле рыбы на мормышку? Честно не пробовал, но если у вас есть опыт такой рыбалки, поделитесь в комментариях.