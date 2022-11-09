Рыболовы рассказали о способе добычи мотыля зимой

На рыбалке в зимние периоды всегда требуется наличие мотыля. Если его и не применяют как основную наживку, то в составе прикормки он точно будет.

Способы добычи мотыля:

Берите ведро и лопату и отправляйтесь на пруд. Именно здесь и придётся искать мотыля, всё, что вам нужно сделать — это набрать полное ведро ила. Теперь нужно заставить насекомое выйти наружу.

Дома ведро надо поставить на тёплую поверхность — например, на печь. Когда ил прогреется, кислород в нём начнёт потихоньку уменьшаться. Из-за этого мотыль и выйдет. Теперь вам нужно только собрать его.

Добыть мотыля можно также с помощью ковша с сеткой. Он должен быть достаточно жёстким, чтобы не погнуться. Для начала наберите в ковш ила либо песка. Далее, аккуратно прополоскайте ил, но полностью ковш в воду опускать нельзя.

Через некоторое время мотыль начнёт выходить на поверхность. Его поможет собрать другое более мелкое ситечко. В процессе вам попадутся личинки разной величины. При желании вы можете их отсортировать.

Весь мотыль, что вы собрали, отпустите в воду. Затем ситом проведите сквозь насекомых. Мелкие личинки обязательно останутся на поверхности воды. Вам их необходимо собрать. При этом мотыль можно всегда использовать как приманку, либо добавлять его в состав прикормки.

Мотыль легко выходит на свет, поэтому лучшее время для его ловли — ночь. Всё, что вам понадобится — это фонарик. Суть способа в том, что необходимо на протяжении длительного времени светить фонарём в воду. В итоге вскоре на поверхности воды соберутся личинки, которые вы легко возьмёте сачком.

Для этого метода вам понадобятся вилы, обмотайте его стержни проволокой так, чтобы между ней сохранилось расстояние примерно в 4 см. Не забудьте хорошо её закрепить. Далее, эти вилы следует опустить под углом в прорубь.

Их необходимо будет углубить в ил и пару раз провести по нему. Когда вы достанете обратно вилы, то увидите на проволоке мотылей. Чтобы отлепить их от самой проволоки, достаточно будет сполоснуть вилы тщательно в ведре с водой.

Главный плюс такого способа — вы соберёте только крупных особей, и времени на его добычу уйдёт немного. Но помните, что такие личинки храниться долго не будут. Ведь в процессе они повреждаются.

Этот метод самый лёгкий и менее энергозатратный. Благодаря ему вы будете обеспечены мотылём всю зиму. Для начала необходимо сшить мешочек из тонкой марли. А внутрь положите какой-нибудь груз и немного мяса или рыбы.

Готовое изделие следует положить на дно. А теперь самое интересное — уже через день мотылей можно собирать. После этого мешок снова помещается на дно. И такую процедуру можно повторять хоть каждый день. Для комфортного использования можно привязать к мешку любую верёвку, а её уже к палке. И плюс вы не потеряете это место.

Этот способ подойдёт при тёплых температурных показателях. Для начала во льду вам следует вырубить лунку размером примерно с ведро — оно должно свободно проходить. Лопатой соберите ил в ведро и хорошенько его промойте в лунке. После чего ведро нужно поднять на секунд 7 и снова опустить в воду. В результате мотыль всплывёт, а вам останется только его собрать. Если вы не хотите проделывать такую процедуру на холоде, то можно взять ведро домой.